Pool party ouverture de la piscine en nocturne Piscine Bagnoles de l’Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Pool party ouverture de la piscine en nocturne

Piscine Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Profitez de la piscine en continu de 11h00 à 22h00, avec une ambiance musicale dès 18h30 pour prolonger la soirée !

Prêts à relever le défi ?

Le temps d’une soirée, la piscine se transforme en une véritable arène aquatique où esprit d’équipe, bonne humeur et défis sportifs sont à l’honneur !

Au programme

Parcours sur structure gonflable

Challenge chrono sur Vélaqua

Aquagym en musique

Défis aquatiques et animations pour tous

Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simplement venu pour partager un bon moment, chacun pourra participer à son rythme dans une ambiance conviviale et festive.

Musique, défis, rires et esprit sportif seront les ingrédients de cette soirée exceptionnelle !

En équipe ou en solo, rejoignez-nous pour une nocturne sportive où le plus important ne sera pas de gagner… mais de s’amuser !

Vous pouvez apporter votre pique-nique et vous installer sur la terrasse mise à votre disposition !

Sur place, profitez également d’un choix de glaces, boissons sans alcool et gourmandises salées et sucrées.

Sortie du bassin 21h30. .

Piscine Avenue de la Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72

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English : Pool party ouverture de la piscine en nocturne

L’événement Pool party ouverture de la piscine en nocturne Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne