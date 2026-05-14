Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert les frères lemey

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 9 août concert des frères lemey nao trad’ fest

Le duo original, qui devient un quatuor avec l’intégration de David Robert et de Yanic Boudreau en spectacle, donne dans le style néo-trad. Un premier album, L’homme qui a vu l’ours, a été lancé en 2009 et 150 spectacles et un DVD ont suivi.La marmite, paru en décembre 2012, réunit pour sa part 15 titres, moitié chansons originales, moitié appropriations de pièces du folklore québécois comme Mes souliers sont rouges, Lac-à-Beauce ou Watch ton parcomètre. .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert les frères lemey

L’événement Concert les frères lemey Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne