Exposition et vente de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition et vente de céramiques

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-08-10

De 9h à 19h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne

Découvrez une exposition et ventes de céramiques originales par Monique Pons.

Céramiques terre et feu

entrée libre

Renseignements Pons Monique 06 44 96 31 18 ponsmonique97@hotmail.fr .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et vente de céramiques

L’événement Exposition et vente de céramiques Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne