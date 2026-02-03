Exposition et vente de céramiques Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition et vente de céramiques Place des Halles Bagnoles de l'Orne Normandie samedi 9 mai 2026.
Place des Halles La Gare Bagnoles de l'Orne Normandie Orne
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
2026-05-09 2026-08-10
De 9h à 19h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne
Découvrez une exposition et ventes de céramiques originales par Monique Pons.
Céramiques terre et feu
entrée libre
Renseignements Pons Monique 06 44 96 31 18 ponsmonique97@hotmail.fr .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66
