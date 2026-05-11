Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie
Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 9 août 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Antiquités 36ème Foire à la Brocante
Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Une cinquantaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels présentent des meubles, miroirs, tableaux, luminaires, disques anciens, tapis, mobiliers de jardin, bibelots, art de la table, linge ancien, faïence, collections diverses ….
Restauration sur place.
tarif adulte 2.50€ l’entrée
gratuit pour les moins de 16 ans .
Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 21 04 31 54 contact@damya.fr
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English : Antiquités 36ème Foire à la Brocante
L’événement Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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