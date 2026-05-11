Bagnoles de l’Orne Normandie

Antiquités 36ème Foire à la Brocante

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Une cinquantaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels présentent des meubles, miroirs, tableaux, luminaires, disques anciens, tapis, mobiliers de jardin, bibelots, art de la table, linge ancien, faïence, collections diverses ….

Restauration sur place.

tarif adulte 2.50€ l’entrée

gratuit pour les moins de 16 ans .

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 21 04 31 54 contact@damya.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Antiquités 36ème Foire à la Brocante

L’événement Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne