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Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie

Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 9 août 2026.

Adresse : Avenue Paul Lemuet

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Antiquités 36ème Foire à la Brocante

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Une cinquantaine d’antiquaires et brocanteurs professionnels présentent des meubles, miroirs, tableaux, luminaires, disques anciens, tapis, mobiliers de jardin, bibelots, art de la table, linge ancien, faïence, collections diverses ….

Restauration sur place.

tarif adulte 2.50€ l’entrée
gratuit pour les moins de 16 ans   .

Avenue Paul Lemuet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 21 04 31 54  contact@damya.fr

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English : Antiquités 36ème Foire à la Brocante

L’événement Antiquités 36ème Foire à la Brocante Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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