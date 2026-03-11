Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 4 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée Karaoké
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 22:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Dès 22h00 Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles.
Entrée gratuite. Renseignement 02 7 84 00 ou www.joa.fr .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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