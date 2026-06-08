Festival Domfront en bouteille Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival Domfront en bouteille

Place des Halles Esplanade Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 01:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Domfront en Bouteille revient pour sa 5ème édition, et cette année l’événement marque une étape historique l’inauguration de la nouvelle aire d’appellation Poiré Domfront, dont Bagnoles-de-l’Orne et Sainte-Marie-du-Bois font désormais partie.

Organisée par la section Domfront de NTAC (Normandie, Terre d’Appellations Cidricoles) cette journée festive et tout public propose de 15h à 1h du matin rencontres avec les producteurs locaux, dégustations libres avec l’achat du verre de dégustation (6euros), cocktails inédits à base de Poiré Domfront et Calvados Domfrontais, bouteilles en vente directe, exposition photographique, spectacle de cirque aérien et deux concerts de groupes locaux.

Entrée libre 31 juillet 2026, Bagnoles-de-l’Orne, à partir de 15h. .

Place des Halles Esplanade Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 58 34 36 68 mbaloche@aocidricoles.fr

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English : Festival Domfront en bouteille

L’événement Festival Domfront en bouteille Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne