Festival Domfront en bouteille Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Festival Domfront en bouteille Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 31 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Festival Domfront en bouteille
Place des Halles Esplanade Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 01:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Domfront en Bouteille revient pour sa 5ème édition, et cette année l’événement marque une étape historique l’inauguration de la nouvelle aire d’appellation Poiré Domfront, dont Bagnoles-de-l’Orne et Sainte-Marie-du-Bois font désormais partie.
Organisée par la section Domfront de NTAC (Normandie, Terre d’Appellations Cidricoles) cette journée festive et tout public propose de 15h à 1h du matin rencontres avec les producteurs locaux, dégustations libres avec l’achat du verre de dégustation (6euros), cocktails inédits à base de Poiré Domfront et Calvados Domfrontais, bouteilles en vente directe, exposition photographique, spectacle de cirque aérien et deux concerts de groupes locaux.
Entrée libre 31 juillet 2026, Bagnoles-de-l’Orne, à partir de 15h. .
Place des Halles Esplanade Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 58 34 36 68 mbaloche@aocidricoles.fr
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English : Festival Domfront en bouteille
L’événement Festival Domfront en bouteille Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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