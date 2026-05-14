Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert Da’chabada

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 1er août Da’chabada chansons electro swing

Da’chabada est un trio français d’électro-swing qui fusionne l’élégance des sonorités vintage de l’entre-deux-guerres avec la puissance et l’énergie des rythmes électro modernes (house pop). Leur univers navigue entre Peggy Suave, Caravan Palace et Pink Martini, avec des clins d’oeil rétro à Ella Fitzgerald, Scott Joplin ou Ray Ventura.

Leur pari audacieux ? Faire swinguer les mots en français sur une musique à la fois festive, raffinée et résolument dansante. .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert Da’chabada

L’événement Concert Da’chabada Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne