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AGENDA · Bagnoles de l'Orne Normandie

Exposition Océan Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

lundi 3 août 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place des Halles
Adresse
La Gare
Ville
61140 Bagnoles de l'Orne Normandie
Département
Orne
Tarif

Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition Océan

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Exposition de laque traditionnelle et exposition de céramiques Nérikomi et Raku sur le thème des Océans,
Tous les jours des ateliers de découverte pour le public tarif 20€ (matériel et produits fournis) réservation obligatoire durée 2h

Vernissage lundi 3 août à partir de 17h   .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72  francelamory@gmail.com

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English : Exposition Océan

L’événement Exposition Océan Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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