Exposition Océan Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

lundi 3 août 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition Océan

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Exposition de laque traditionnelle et exposition de céramiques Nérikomi et Raku sur le thème des Océans,

Tous les jours des ateliers de découverte pour le public tarif 20€ (matériel et produits fournis) réservation obligatoire durée 2h

Vernissage lundi 3 août à partir de 17h .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 francelamory@gmail.com

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English : Exposition Océan

L’événement Exposition Océan Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne