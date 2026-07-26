Exposition Océan Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
lundi 3 août 2026 · Place des Halles · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition Océan
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition de laque traditionnelle et exposition de céramiques Nérikomi et Raku sur le thème des Océans,
Tous les jours des ateliers de découverte pour le public tarif 20€ (matériel et produits fournis) réservation obligatoire durée 2h
Vernissage lundi 3 août à partir de 17h .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 francelamory@gmail.com
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English : Exposition Océan
L’événement Exposition Océan Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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