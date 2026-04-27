Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 15 août 2026.

Adresse : Rue des Casinos

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête du 15 août

Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

• Courses hippiques
À partir de 13h30 Hippodrome de Bagnoles de l’Orne Normandie. Organisées par la Société des Courses.
Courses de trot monté et attelé sont au programme.
Tarifs 3 €, gratuit 18 ans.
Renseignement 06 33 20 10 44

Animations de rues à Bagnoles de l’Orne Normandie (rue des Casinos & Place des Halles La Gare)

[programme complet à venir]

• Spectacle Pyromélodique
À 23h. Lac de Bagnoles de l’Orne Normandie. Par la Société Plein Ciel.
Gratuit.   .

Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  tourisme@signebocage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)