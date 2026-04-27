Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 15 août 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête du 15 août
Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
• Courses hippiques
À partir de 13h30 Hippodrome de Bagnoles de l’Orne Normandie. Organisées par la Société des Courses.
Courses de trot monté et attelé sont au programme.
Tarifs 3 €, gratuit 18 ans.
Renseignement 06 33 20 10 44
Animations de rues à Bagnoles de l’Orne Normandie (rue des Casinos & Place des Halles La Gare)
[programme complet à venir]
• Spectacle Pyromélodique
À 23h. Lac de Bagnoles de l’Orne Normandie. Par la Société Plein Ciel.
Gratuit. .
Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr
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English : Fête du 15 août
L’événement Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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