Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête du 15 août

Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

• Courses hippiques

À partir de 13h30 Hippodrome de Bagnoles de l’Orne Normandie. Organisées par la Société des Courses.

Courses de trot monté et attelé sont au programme.

Tarifs 3 €, gratuit 18 ans.

Renseignement 06 33 20 10 44

Animations de rues à Bagnoles de l’Orne Normandie (rue des Casinos & Place des Halles La Gare)

[programme complet à venir]

• Spectacle Pyromélodique

À 23h. Lac de Bagnoles de l’Orne Normandie. Par la Société Plein Ciel.

Gratuit. .

Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne