Courses hippiques rue de l’hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie

Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Courses hippiques

rue de l’hippodrome Hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-23

La Société des Courses de Bagnoles de l’Orne vous propose deux rendez-vous pour profiter des courses hippiques en famille ou entre amis

• Samedi 15 août

Un après-midi de sport, de loisirs et de convivialité à vivre en famille à l’hippodrome !

À partir de 14h, l’hippodrome de Bagnoles de l’Orne accueille une réunion de courses de trot. Entre le spectacle des épreuves sur la piste et les animations gratuites pour les enfants, chacun trouvera de quoi profiter pleinement de l’après-midi.

• Dimanche 23 août

Un dernier rendez-vous estival placé sous le signe du trot et de la découverte !

Dès 14h, retrouvez l’ambiance des courses de trot à l’hippodrome de Bagnoles de l’Orne, et, en complément des épreuves, le public pourra s’initier aux joies des baptêmes de sulky, une animation idéale pour découvrir les sensations de cette discipline.

Restauration rapide sur place. .

rue de l’hippodrome Hippodrome Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne