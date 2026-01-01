Soirée blind test Casino Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée blind test Casino Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 23 janvier 2026.
Soirée blind test
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 21:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-28 2026-02-20 2026-02-25
Dès 21h30 Bar des sports, Casino JOA de Bagnoles.
Rendez-vous au Bar des Sports, pour ce blind-test à reconnaissance vocale !
Participation gratuite et des cadeaux à gagner.
Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée blind test
L’événement Soirée blind test Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne