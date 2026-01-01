Soirée blind test Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée blind test

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-28 2026-02-20 2026-02-25

Dès 21h30 Bar des sports, Casino JOA de Bagnoles.

Rendez-vous au Bar des Sports, pour ce blind-test à reconnaissance vocale !

Participation gratuite et des cadeaux à gagner.

Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée blind test

L’événement Soirée blind test Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne