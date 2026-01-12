Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km Bagnoles de l’Orne Normandie
Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 18 avril 2026.
Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:30:00
fin : 2026-04-18 19:30:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association des cyclotouristes d’Andaine organisent, pour les passionnés de vélo, un parcours qui vous emmènera sur les petites routes du bocage ornais pour découvrir la croix de Médavy puis le belvédère de Perseigne (Sarthe) pour aller pointer au sommet de l’Ouest le Mont des Avaloirs (417m) Le retour à Bagnoles vous fera passer par le village des peintres à St Céneri le Gérei
tarif de la sortie 10€ tarif réduit 7€ gratuit pour les moins de 18 ans licencié ffvélo
sur inscription https://w.w.w.helloasso.coù/associations/cyclotouristes-d-andaine/brm-200-les-collines-de-l-ouest
Renseignements club cyclotouriste AS d’andaine Duhéron Jean Luc 06 07 54 58 29
https://as-andaine.org/-Cyclotourisme- .
Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 82 01 06 73 40 19 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km
L’événement Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-12 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne