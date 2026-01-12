Cyclotourisme Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

2026-04-18 07:30:00

2026-04-18 19:30:00

2026-04-18

L’association des cyclotouristes d’Andaine organisent, pour les passionnés de vélo, un parcours qui vous emmènera sur les petites routes du bocage ornais pour découvrir la croix de Médavy puis le belvédère de Perseigne (Sarthe) pour aller pointer au sommet de l’Ouest le Mont des Avaloirs (417m) Le retour à Bagnoles vous fera passer par le village des peintres à St Céneri le Gérei

tarif de la sortie 10€ tarif réduit 7€ gratuit pour les moins de 18 ans licencié ffvélo

sur inscription https://w.w.w.helloasso.coù/associations/cyclotouristes-d-andaine/brm-200-les-collines-de-l-ouest

Renseignements club cyclotouriste AS d’andaine Duhéron Jean Luc 06 07 54 58 29

https://as-andaine.org/-Cyclotourisme- .

Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 82 01 06 73 40 19 95

