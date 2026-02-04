Chasseurs de légendes Office de tourisme de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie
Office de tourisme de Bagnoles de l'Orne 4 Avenue de le Ferté Macé Bagnoles de l'Orne Normandie Orne
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
2026-04-17 2026-05-02
Prêt à relever un nouveau défi ?
Dans ce jeu d’exploration ludique, répartis en plusieurs équipes, ta mission, si tu l’acceptes, sera de partir à la recherche des légendes de Bagnoles de l’Orne.
A l’aide d’un plan de la forêt il te faudra retrouver les balises à proximité desquelles auront été déposées des pièces de puzzle. Ton sens de l’orientation sera mis à l’épreuve. Une fois assemblées, ces dernières révèleront une illustration.
Sauras-tu retrouver le nom de la légende apparue ? .
Office de tourisme de Bagnoles de l’Orne 4 Avenue de le Ferté Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
