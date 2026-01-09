Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Salle des Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain

Salle des Communs du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

2026-04-17 20:30:00

26e édition du festival organisé par les Andain’ries concours des grands talents de demain

• Camille Liénard C’est pas la nuit qu’elle dort

Après une soirée, Camille rentre chez elle, mais le sommeil peut attendre.

Dans son spectacle “C’est pas la nuit qu’elle dort” elle nous invite dans l’intimité de ses pensées nocturnes. La trentaine entamée, elle aborde sa vie, ses doutes et ses amours avec un humour mordant. Des galères du quotidien aux questions existentielles, tout devient matière à rire quand Camille se livre à coeur ouvert.

On rit, on s’identifie, et surtout, on reste éveillé !

• Hermann Meva Le combat continue

Hermann Meva vous entraîne dans un voyage mêlant humour et introspection !

Avec son regard affûté et son instinct aiguisé, il aborde les défis de la vie quotidienne, les moments de doute et les situations absurdes avec une dérision touchante. Hermann s’est forgé une réputation sur la scène stand-up grâce à sa capacité à allier profondeur et humour, en tirant de ses expériences personnelles des réflexions universelles. Dans “Le combat continue” il invite le public à rire des épreuves tout en les explorant avec sincérité et sensibilité. Un spectacle drôle et inspirant qui promet de résonner bien au-delà de la scène.

• Ilona Grave

Ilona est une jeune humoriste bruxelloise, elle est montée sur scène pour une raison simple l’échec.

Après plusieurs années (ratées) à l’université, elle en large accord avec l’établissement décide qu’il est temps de se diriger vers autre chose. Et quitte à n’avoir plus rien à perdre, autant se lancer dans le stand up, discipline dont elle osait à peine rêver. Mais comment créer quelque chose de beau lorsque tout s’écroule autour de nous ? Comment rassembler quand on se sent seul.e avec du monde autour ?

En abordant son ancien journal intime, ses discussions Whatsapp familiales, les One Direction, l’école à pédagogie active et en passant par Bastogne, Ilona propose une véritable ode à l’échec.

• Pierre-Alexandre C’est juste pour dire

Avec son spectacle “C’est juste pour dire”, Pierre-Alexandre conjugue finesse, audace et musicalité, pour mieux faire rire.

Seul en scène accompagné de sa guitare, et de son piano, il manie les mots avec une précision jubilatoire. Tantôt tendre, tantôt crédule, il aborde aussi bien des sujets du quotidien (première, voiture, Saint-Valentin, grèves…) que des thèmes plus intimes ou sociétaux (religion, vasectomie…).

Son humour original, porté, par un vrai sens du jeu musical et une plume sincère et authentique, s’inscrit dans un univers singulier et à contre-courants.

Un spectacle rythmé, drôle et sensible, à découvrir absolument.

Ce n’est pas qu’un jeu de mots Voilà… C’était juste pour dire !

Lauréat de nombreux Tremplins d’Humour, Pierre- Alexandre s’impose comme une révélation de la scène. Bouffon du Festival Tournon 2025 prix du Public.

Tarifs 20 € (adulte), 13 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66 .

