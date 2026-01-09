Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Viktor Vincent Fantastik Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Viktor Vincent Fantastik

Communs du Château Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : 2026-04-15 20:30:00

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15

Tout commence par le récit d’un homme qui se réveille seul dans un train au milieu de la nuit. Dans la vitre il aperçoit son reflet mais ce visage n’est pas le sien. Il plonge alors dans un monde fantastique où derrière les apparences se cachent d’autres apparences…

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.

Dans une atmosphère feutrée et intime, Viktor vous raconte d’incroyables histoires et joue avec votre imagination grâce à ses expériences totalement hallucinantes ! Des spectateurs ressentent des forces invisibles, retrouvent des messages qui leur sont destinés, voyagent mentalement pour partager leurs pensées et semblent se connecter à un autre monde…

Plus qu’un spectacle, une expérience unique.

Est-ce une illusion ? Est-ce réel ? Ou est-ce encore autre chose ?

Offrez-vous une soirée de mystère dont vous reparlerez longtemps…

Tarifs 25 € (adulte), 13 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Communs du Château Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

