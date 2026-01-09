Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Salle des Communs du Château Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain

Salle des Communs du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16

2026-04-16

26e édition du festival organisé par les Andain’ries concours des grands talents de demain

• Quentin Vana Tout va bien…

“Tout va bien” est un spectacle international et tout public de mime et d’humour visuel moderne comme on en fait peu !

À l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place.

• Léa Crevon Tombée du nid

Sous ses airs de pin-up, une pincée d’humour et un soupçon de provocation en supplément, Léa rêve de devenir vieille, déteste les principes de notre société qu’elle ne comprend pas et sait que les choses peuvent changer de couleurs si on les regarde autrement…

Léa est un joli bonbon qu’il ne faut pas croquer au risque de s’y casser une dent !

Formée aux arts du music-Hall, Léa est une artiste pluridisciplinaire. Découverte dans l’émission Incroyable Talent , comédienne dans le spectacle Ohlala Sexy Crazy Artistic , elle se produit dans plusieurs cabarets. On la retrouve plus récemment dans L’Oiseau Paradis , la nouvelle revue du Paradis Latin, où elle tient l’un des rôles principaux.

• Hugo Pêcheur Clochette

Pourquoi est-ce si difficile de dire “je t’aime” ?

On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler de tout… mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio. Que ce soit avec sa famille, ses amis, une fille rencontrée dans un bar ou même au boulanger qui le tutoie un peu trop vite, Hugo cherche à plaire. Tout le temps. À tout le monde. Quitte à se perdre complètement en route.

Il partage ses élans, ses doutes, ses obsessions la rencontre inattendue avec son grand-père qu’il pensait mort, la quête sans fin de l’approbation de son père, muet affectif professionnel.

Et cette fille. Celle qui n’avait rien demandé, mais qui a tout déclenché. Comment fait-on pour s’aimer soi-même, quand on a été programmé pour mériter l’amour des autres ?

Ce spectacle, c’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité.

Tu ris, tu t’émeus, tu te reconnais… Et à la fin, tu sors en te demandant si tu n’as pas, toi aussi, un ou deux “je t’aime” à rattraper.

• Eliott Doyle C’est quoi la suite

Eliott Doyle fait son spectacle ! Vous avez de quoi noter pour que je vous épèle son nom ?

Donc, Eliott avec 1 L et 2 T, sinon je vous démarre. Doyle avec un D comme dans “Donc dépêchez-vous de prendre votre place, en fait.

O comme “Ouaaaiiis euh, c’est Micheeeel euh, tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance !”

Y comme “Y aura une heure à meubler, donc on va essayer quelques concepts ensemble pour passer le temps.”

L comme “Lapeyre, y en a pas deux.

E comme “Et toi du coup tu la connais comment Mathilde ?

Ah ok ! Nous on était dans la même promo, en études. Ouais.

Par contre parle bien parce qu’à n’importe quel moment je pète un câble en fait. Attention, quand ça part ça part hein !”Fort fort .

Tarifs 20 € (adulte), 13 € (- 12ans). Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66 .

Salle des Communs du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

