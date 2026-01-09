Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Karine Dubernet Perlimpinpin Bagnoles de l’Orne Normandie

Festival d’humour Les Andain’ries Spectacle Karine Dubernet Perlimpinpin

Salle du Casino de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Connue pour son humour incisif & audacieux, Karine Dubernet se rit des ficelles du pouvoir.

Avec son humour piquant et son audace réjouissante, Karine Dubernet revient plus en forme que jamais dans Perlimpinpin , une satire décapante qui dynamite avec élégance les travers de notre société. Politique, santé, écologie… tout y passe, avec une plume affûtée et une dose de malice irrésistible. Sous ses allures de spectacle comique, Perlimpinpin est un miroir tendu à notre époque subtil, intelligent, et surtout… hilarant. Un seul mot d’ordre rire de tout, mais avec style.

Le Saviez-vous ?

Karine officie dans l’émission “La Revue de Presse” sur Paris Première avec des personnages qui apportent un regard tonitruant sur la société, ainsi que sur Rire et Chansons avec “la Drôle de Minute de Karine Dubernet” dans le Morning du Rire avec Bruno Roblès. Elle est reconnue pour ses spectacles percutants, où elle mêle adroitement humour, satire sociale et absurde. Ses performances sur scène sont louées pour leur énergie contagieuse et son sens inné du timing comique. Avec son interprétation charismatique et son écriture astucieuse, chaque spectacle de Karine Dubernet promet une soirée inoubliable, pleine de rires et de réflexions. Son humour décalé et son style unique ont contribué à la fidélisation d’un large public, faisant d’elle une figure respectée dans l’industrie de l’humour.

Tarifs 25 €. Renseignement et réservation www.lesandainries.fr ou auprès de l’Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66

Prenez vite vos places sur le site www.lesandainries.fr

À très vite pour une édition inoubliable ! .

Salle du Casino de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66

