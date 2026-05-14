Concert de Johnny Mullenax band Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert de Johnny Mullenax band

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 16 août concert deJOHNNY MULLENAX BAND (USA) COUNTRY ROCK BLUE GRASS

Johnny Mullenax, originaire de Tulsa, a grandi dans une famille de musiciens. Il a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 5 ans. Adolescent, il a suivi sa famille au Walnut Valley Festival à Winfield. Fidèle à lui-même, Johnny est arrivé uniquement avec une guitare et a fini par dormir dans l’étui d’une contrebasse.

À 18 ans, il a utilisé la carte d’identité d’un ami pour entrer dans un club où il faisait partie d’un groupe live de hip-hop accompagnant des rappeurs. Selon Johnny La vie est trop courte pour ne jouer qu’un seul style de musique, et si vous avez l’occasion d’essayer quelque chose de différent, alors il faut tenter le coup.

Se réclamant d’influences très variées allant de AC/DC et Ramones à John Coltrane et Parliament, Johnny décrit son style musical éclectique comme une musique country bluegrass funky et festive, faite pour les gens qui travaillent dur. .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert de Johnny Mullenax band

L’événement Concert de Johnny Mullenax band Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne