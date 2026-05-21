Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

conférence comment notre inconscient nous rend malade Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

conférence comment notre inconscient nous rend malade Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 15 juin 2026.

Lieu : Centre d'Animation et de Congrés de Bagnoles de l'Orne

Adresse : Avenue des thermes

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

conférence comment notre inconscient nous rend malade

Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 15:00:00
fin : 2026-06-15 16:00:00

Date(s) :
2026-06-15

L’auteur Docteur Pierre-Jean Thomas-Lamotte, medecin neurologue et conférencier, spécialiste des liens entre émotions, inconscient et santé vous présente une conférence sur le thème Comment notre inconscient nous rend malade?

Découvrez comment l’inconscient, à travers des conflits intérieurs et des émotions refoulées, peut déclencher des maladies et comment rétablir l’harmonie corps-esprit pour retrouver la santé.

– au Centre d’Animation et de Congrès, 12 avenue des thermes, Bagnoles de l’Orne
conférence payante sur inscription par téléphone   .

Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 60 70 89 88  patnatureau@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : conférence comment notre inconscient nous rend malade

L’événement conférence comment notre inconscient nous rend malade Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)