conférence comment notre inconscient nous rend malade Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie
conférence comment notre inconscient nous rend malade Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 15 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
conférence comment notre inconscient nous rend malade
Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 15:00:00
fin : 2026-06-15 16:00:00
Date(s) :
2026-06-15
L’auteur Docteur Pierre-Jean Thomas-Lamotte, medecin neurologue et conférencier, spécialiste des liens entre émotions, inconscient et santé vous présente une conférence sur le thème Comment notre inconscient nous rend malade?
Découvrez comment l’inconscient, à travers des conflits intérieurs et des émotions refoulées, peut déclencher des maladies et comment rétablir l’harmonie corps-esprit pour retrouver la santé.
– au Centre d’Animation et de Congrès, 12 avenue des thermes, Bagnoles de l’Orne
conférence payante sur inscription par téléphone .
Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 60 70 89 88 patnatureau@proton.me
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English : conférence comment notre inconscient nous rend malade
L’événement conférence comment notre inconscient nous rend malade Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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