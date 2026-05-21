conférence comment notre inconscient nous rend malade Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

conférence comment notre inconscient nous rend malade

Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15 16:00:00

Date(s) :

2026-06-15

L’auteur Docteur Pierre-Jean Thomas-Lamotte, medecin neurologue et conférencier, spécialiste des liens entre émotions, inconscient et santé vous présente une conférence sur le thème Comment notre inconscient nous rend malade?

Découvrez comment l’inconscient, à travers des conflits intérieurs et des émotions refoulées, peut déclencher des maladies et comment rétablir l’harmonie corps-esprit pour retrouver la santé.

– au Centre d’Animation et de Congrès, 12 avenue des thermes, Bagnoles de l’Orne

conférence payante sur inscription par téléphone .

Centre d’Animation et de Congrés de Bagnoles de l’Orne Avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 60 70 89 88 patnatureau@proton.me

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L’événement conférence comment notre inconscient nous rend malade Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne