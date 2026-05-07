Bagnoles de l’Orne Normandie

Stage de peinture

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-29 10:30:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Stage de Peinture avec Joël Simon

Entrée gratuite

Renseignements Joël SIMON 06 76 99 48 97 joesimon.pro@gmail.com .

Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 76 99 48 97 joesimon.pro@gmail.com

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English : Stage de peinture

L’événement Stage de peinture Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne