Stage de peinture Bagnoles de l’Orne Normandie
Stage de peinture Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 29 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Stage de peinture
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-29 10:30:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Stage de Peinture avec Joël Simon
Entrée gratuite
Renseignements Joël SIMON 06 76 99 48 97 joesimon.pro@gmail.com .
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 76 99 48 97 joesimon.pro@gmail.com
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English : Stage de peinture
L’événement Stage de peinture Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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