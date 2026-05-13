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Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 19 juin 2026.

Lieu : salle de spectacle

Adresse : 6 Avenue Robert Cousin

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Le Jardin Musical fait son show

salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Une trentaine de chanteurs en herbe âgés de 6 ans à 60 ans se produiront en interprétant des chansons.
Une première partie consacrée à la jeune scène 2026 et une seconde partie dédiée à l’hommage à Balavoine.

Billetterie sur place dés 20h

Spectacle tout public   .

salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 75 19 87 97  chevaliermanuela@gmail.com

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English : Spectacle Le Jardin Musical fait son show

L’événement Spectacle Le Jardin Musical fait son show Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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