Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie
Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 19 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Spectacle Le Jardin Musical fait son show
salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une trentaine de chanteurs en herbe âgés de 6 ans à 60 ans se produiront en interprétant des chansons.
Une première partie consacrée à la jeune scène 2026 et une seconde partie dédiée à l’hommage à Balavoine.
Billetterie sur place dés 20h
Spectacle tout public .
salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 75 19 87 97 chevaliermanuela@gmail.com
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English : Spectacle Le Jardin Musical fait son show
L’événement Spectacle Le Jardin Musical fait son show Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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