Spectacle Le Jardin Musical fait son show salle de spectacle Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Spectacle Le Jardin Musical fait son show

salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une trentaine de chanteurs en herbe âgés de 6 ans à 60 ans se produiront en interprétant des chansons.

Une première partie consacrée à la jeune scène 2026 et une seconde partie dédiée à l’hommage à Balavoine.

Billetterie sur place dés 20h

Spectacle tout public .

salle de spectacle 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 75 19 87 97 chevaliermanuela@gmail.com

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English : Spectacle Le Jardin Musical fait son show

L’événement Spectacle Le Jardin Musical fait son show Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne