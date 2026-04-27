Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Époque

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Au programme cette année notamment des visites guidées de villas Belle époque, du ragtime de la Nouvelle Orléans et du bal auvergnato-parisien comme si vous y étiez, des démonstrations et initiations aux danses musette et aux danses de salon, des conteurs, des jongleurs, des acrobates, de la voltige équestre… sans compter le traditionnel marché d’artisans, une exposition de voitures anciennes et bien entendu la participation de nombreuses associations du territoire. Il y en aura littéralement pour tous les goûts !

Parmi les temps forts notables de cet événement cette année, la soirée guinguette du samedi soir reviendra pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et, le dimanche matin, chacune et chacun sera convié à mettre son plus beau costume pour participer à la grande parade 1900, qui défilera dans les rues de Bagnoles accompagnée de ses cavaliers, musiciens, saltimbanques et autres surprises …

Détails du programme à venir .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Fête Belle Époque

L’événement Fête Belle Époque Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne