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Fête Belle Époque contes et poésie Square Leveillé Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Époque contes et poésie Square Leveillé Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Square Leveillé

Adresse : Rue Prof Jacques Louvel Tessé

Ville : 61140 Bagnoles de l'Orne Normandie

Département : Orne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Époque contes et poésie

Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Dimanche 28 juin
– 15h30 contes et poésie avec Marie-Claire Munoz et Théophile Barbu
gratuit sur réservation à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie
Square Léveillé à Bagnoles de l’Orne   .

Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66  tourisme@signebocage.fr

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English : Fête Belle Époque contes et poésie

L’événement Fête Belle Époque contes et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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