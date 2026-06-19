Fête Belle Époque contes et poésie Square Leveillé Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête Belle Époque contes et poésie

Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 juin

– 15h30 contes et poésie avec Marie-Claire Munoz et Théophile Barbu

gratuit sur réservation à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie

Square Léveillé à Bagnoles de l’Orne .

Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Fête Belle Époque contes et poésie

L’événement Fête Belle Époque contes et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne