Fête Belle Époque contes et poésie Square Leveillé Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Époque contes et poésie Square Leveillé Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 28 juin 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête Belle Époque contes et poésie
Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 juin
– 15h30 contes et poésie avec Marie-Claire Munoz et Théophile Barbu
gratuit sur réservation à l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne et de Domfront en Poiraie
Square Léveillé à Bagnoles de l’Orne .
Square Leveillé Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr
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English : Fête Belle Époque contes et poésie
L’événement Fête Belle Époque contes et poésie Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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