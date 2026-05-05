Bagnoles de l’Orne Normandie

Fête de la Musique

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Fête de la musique

Organisé par la SPL Domfront Bagnoles à Bagnoles de l’Orne Normandie

– Samedi 20 Juin 2026 à partir de 18h00

Lieu = Avenue du Dr Poulain

• Duo La Malle au Jazz (jazz New Orleans)

Mais qu’y-a-t-il dans la malle ?

Un saxophone basse ? Ah non, beaucoup trop gros.

Un banjo ? Non plus, beaucoup trop fragile.

Dans la malle, il y a les rives du Mississippi, de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, le blues, le jazz… Et puis plein de surprises ! Alors…

• Laurent PIQUOT (balade acoustique et rock ciselé)

Laurent Piquot est un auteur compositeur interprète Argentanais accompagné de Michel Carreau à la basse et aux chœurs, qui propose un répertoire de compositions provenant de ses albums. Le dernier en date Vagabond d’une vie sorti le 1er Avril 2025.

Il navigue entre balade dépouillée acoustique et rock ciselé, s’efforçant de développer ses thèmes obsessionnels la route, les voyages. A cela s’ajoutent des sujets inspirés par les relations humaines au quotidien, ses racines familiales, la difficulté de communiquer, l’envie d’être ailleurs.

Ses influences vont de Bruce Springsteen, Bob Dylan à Alain Bashung, Bernard Lavilliers…

• Duo Ann’so M (pop-rock électro)

Depuis 2004 la formation du groupe n’a cessé d’évoluer pour aboutir à un duo.

Attirés par les sons électro, ils conservent l’esprit rock de leurs débuts, navigant dans des influences new wave franco-britanniques. Le duo écume les scènes avec, au passage la Cigale, le Réservoir, la Scène Bastille, Le Cargö, l’Exo 7, le Petit Journal Montparnasse, et bien d’autres…

Mais aussi des premières parties comme celles de LUKE, DOLLY, BB BRUNES, MADEMOISELLE K, MAUSS, etc.

Ann’so M Duo pop rock électro

• Duo Julien BARONI (chansons pop-jazz)

Le duo composé d’Elodie Leneveu et de Julien Baroni est complètement fou. L’alliance du jazz, des chansons populaires, de l’exigence et du lâché-prise vont vous transporter vers des cieux encore inexplorés !



• The Songwriters (pop)

The Songwriters, c’est bien plus qu’un simple duo de pop. Ce sont deux artistes passionnés dont la musique associe harmonieusement l’acoustique et la modernité pour créer des mélodies enchanteresses, au mélange de sonorités électro, folk et rock. Inspirés par Fleetwood Mac, Kate Bush, Harry Styles ou encore Billie Eilish, leur musique est souvent comparée à l’univers de London Grammar.

Dimanche 21 Juin 2026 à partir de 15h00

Lieu = Square René-Jambon (Square de Contades)

• Patrice DELACOUR en duo (bal musette)

Orchestre Patrice Delacour, à votre service depuis 40 ans… Du musette a la variété, des musiques variées pour faire danser tout le monde !

Delacour Patrice Pour une soirée Inoubliable

Gratuit. Renseignement office de tourisme 02 33 30 72 72 .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne