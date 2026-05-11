Bagnoles de l’Orne Normandie

Concours de peinture journée Peintres dans la rue

Dans les rues de la ville Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par Rencontres Artistiques d’Andaine dans les rue de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Ouverte à tous amateurs ou professionnels, quelle que soit la technique employée, quels que soient le niveau, l’âge…

Tout est gratuit pour les artistes accueil (pot), buffet du midi, cocktail.

Les peintres s’inscrivent au préalable sur courrier envoyé, par téléphone ou mail (joints) au moins 8 jours à l’avance.

Remise des prix à 18h00 au CAB (décernés par un jury).

Contacts possibles avec le public intéressé par les œuvres, directement auprès des artistes.

• Ouvert à tous. .

Dans les rues de la ville Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 97 50 yvesmicheleterrier@gmail.com

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English : Concours de peinture journée Peintres dans la rue

L’événement Concours de peinture journée Peintres dans la rue Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne