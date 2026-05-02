Bagnoles de l’Orne Normandie

Sessions immersives – dans l’oeuvre de Murielle Bozzia à la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu

dans l’orangerie 2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Venez découvrir à l’orangerie du Château du Gué aux Biches les peintures de Murielle Bozzia, réalisées sur place lors de sa résidence artistique. Ces œuvres, nées au cœur du château et de son parc, sont aujourd’hui présentées au public dans ce cadre exceptionnel.

En écho à l’environnement du lieu — nature, lumière, rythme apaisé — cet évènement vous offre un moment de présence à soi, à travers la couleur et la matière.

Séances de dédicaces du livre La nécessité de l’art aux horaires d’ouverture de l’exposition.

Plongez dans une expérience artistique inédite, où l’art devient un espace d’exploration intérieure.

Pour ces sessions exclusives, Charlène Delaville vous accueille au cœur de l’exposition À la source du paysage , présentée dans l’Orangerie du Château du Gué aux Biches, en compagnie de l’artiste Murielle Bozzia.

Comment se déroule l’expérience ?

Charlène vous invite à vivre une méditation guidée, conçue comme une parenthèse profonde et immersive un temps pour ralentir et entrer en résonance avec l’univers sensible de l’artiste.

Ici, l’art contemporain se vit, se respire, se traverse : une véritable immersion sensorielle et une exploration de votre imaginaire.

Ce n’est pas un cours ou une analyse d’art c’est un voyage sensoriel et intérieur au cœur de la création Jusqu’à 15 participants 3 dates sont prévues.

Sur inscription – .

dans l’orangerie 2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 10 02 51 63 contact@muriellebozzia.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sessions immersives – dans l’oeuvre de Murielle Bozzia à la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu

L’événement Sessions immersives – dans l’oeuvre de Murielle Bozzia à la source du paysage, peindre la lumière d’un lieu Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne