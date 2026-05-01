Seebach

Critérium cycliste

Place de la Mairie Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 13:00:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

Date(s) :

2026-05-17

À l’occasion de cette deuxième édition, venez nombreux encourager les cyclistes !

Au cœur du village, un parcours d’environ un kilomètre a été spécialement tracé pour l’événement. Les coureurs, répartis en différentes catégories, se lanceront sur ce circuit exigeant où la stratégie comptera autant que l’endurance. Particularité de ce critérium le système de points. Tous les dix tours, les cyclistes en tête se verront attribuer des récompenses, ce qui garantit une intensité de course permanente et de multiples rebondissements. Les spectateurs pourront ainsi assister à de véritables sprints intermédiaires qui animeront la compétition du début à la fin.

Déroulé du critérium cette course cycliste sur circuit fermé de 1,1km et sur route, est au départ de l’auberge de la Vieille Grange et passera par la partie Nord de Seebach. Elle empruntera la rue des églises, la place de la Mairie, la rue des forgerons et la route de Hunspach. 0 .

Place de la Mairie Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 54 74 92 schmitt.jm67250@gmail.com

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English :

Come and cheer on the cyclists!

L’événement Critérium cycliste Seebach a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte