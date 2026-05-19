Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues
Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues mercredi 24 juin 2026.
Les Hogues
Croc l’entour à la maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Qu’y a-t-il autour de soi?
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez découvrir une activité destinée à privilégier une approche sensible de notre environnement.
Prendre conscience de nos sensations et les capter pour en laisser une trace, les retranscrire avec des croquis et réalisations en utilisant la technique de votre choix…
En fonction du temps, dans les environs des Hogues, nous pourrons choisir une destination, y aller à pied ou se répartir dans les voitures
Prévoir le matériel adapté à la technique que vous désirez utiliser, crayons, couleurs, peintures, aquarelle, chiffon… des feuilles de dessin, un support dur pour les poser, un godet et une bouteille d’eau si besoin pour votre technique
Prévoir une tenue adéquate et un petit pliant ou autre chose pour vous asseoir au sec dans la nature
Possibilité bien sûr pour les personnes qui ne désirent pas se déplacer de rester dessiner à la maison forestière
Du matériel peut vous être prêté
Tout public (jeunes enfants accompagnés d’un adulte)
Renseignements et vérification du maintien de l’atelier auprès de Michèle 06 87 78 67 14 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14
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English : Croc l’entour à la maison forestière des Hogues
L’événement Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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