Informations pratiques

Les Hogues

Croc l’entour

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Qu’y a-t-il autour de soi? Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez découvrir une activité destinée à privilégier une approche sensible de notre environnement. Prendre conscience de nos sensations et les capter pour en laisser une trace, les retranscrire avec des croquis et dessins en utilisant la technique de l’aquarelle… Le but n’est pas de faire joli et d’exposer le résultat, mais de se faire plaisir en mettant nos sens et mains à contribution.

Appelez pour vérifier le maintien de l’atelier.

Tout public (jeunes enfants accompagnés d’un adulte).

Renseignements auprès de Michèle 06 87 78 67 14. .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14

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English : Croc l’entour

L’événement Croc l’entour Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle