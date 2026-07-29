Loge de Bucheron Les Hogues
mercredi 26 août 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Loge de Bucheron
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
L’association HAUGR vous propose un atelier loge de bucheron le samedi 22 août de 10h à 12h30 et le mercredi 14h à 16h30.
Cet atelier permet de tout savoir sur la construction et la rénovation de cet habitat traditionnel de la forêt de Lyons.
-Prévoir une paire de gants de travail
Inscription auprès d’Emmanuel 06 23 97 73 00 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 23 97 73 00
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English : Loge de Bucheron
L’événement Loge de Bucheron Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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