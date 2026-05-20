UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ceyras

CROCHETS & CO Ceyras

mercredi 14 octobre 2026 · Ceyras

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Adresse
Rue de la Cambalade
Ville
34800 Ceyras
Département
Hérault
Tarif

Ceyras

CROCHETS & CO

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Participez à un atelier intergénérationnel de crochet un moment convivial pour créer, échanger et apprendre ensemble.
Participez à un atelier intergénérationnel de crochet un moment convivial pour créer, échanger et apprendre ensemble.

Tout public
Gratuit, sur inscription   .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61  mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : CROCHETS & CO

Take part in an intergenerational crochet workshop: a convivial opportunity to create, exchange and learn together.

L’événement CROCHETS & CO Ceyras a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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