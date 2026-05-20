CROCHETS & CO Ceyras
mercredi 14 octobre 2026 · Ceyras
Informations pratiques
Ceyras
CROCHETS & CO
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Participez à un atelier intergénérationnel de crochet un moment convivial pour créer, échanger et apprendre ensemble.
Participez à un atelier intergénérationnel de crochet un moment convivial pour créer, échanger et apprendre ensemble.
Tout public
Gratuit, sur inscription .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com
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English : CROCHETS & CO
Take part in an intergenerational crochet workshop: a convivial opportunity to create, exchange and learn together.
L’événement CROCHETS & CO Ceyras a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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