LET’S TALK WITH MARY Ceyras
LET’S TALK WITH MARY Ceyras mercredi 20 mai 2026.
Ceyras
LET’S TALK WITH MARY
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17
Envie de pratiquer l’anglais sans stress et dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez cet atelier de conversation en anglais !
Débutants, ou déjà à l’aise, l’objectif est simple parler, échanger et prendre confiance.
Autour de thèmes du quotidien, de jeux, de petites discussions guidées, les participants progressent ensemble…
et surtout, osent se lancer !
Envie de pratiquer l’anglais sans stress et dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez cet atelier de conversation en anglais !
Débutants, ou déjà à l’aise, l’objectif est simple parler, échanger et prendre confiance.
Autour de thèmes du quotidien, de jeux, de petites discussions guidées, les participants progressent ensemble…
et surtout, osent se lancer !
Public adulte
Gratuit, sur inscription .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com
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English : LET’S TALK WITH MARY
Want to practice English in a relaxed, friendly atmosphere?
Join this English conversation workshop!
Whether you’re a beginner or already at ease, the aim is simple: to speak, exchange ideas and gain confidence.
Using everyday themes, games and guided discussions, participants make progress together?
and, above all, dare to take the plunge!
L’événement LET’S TALK WITH MARY Ceyras a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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