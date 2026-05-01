Ceyras

LET’S TALK WITH MARY

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-17

Envie de pratiquer l’anglais sans stress et dans une ambiance conviviale ?

Rejoignez cet atelier de conversation en anglais !

Débutants, ou déjà à l’aise, l’objectif est simple parler, échanger et prendre confiance.

Autour de thèmes du quotidien, de jeux, de petites discussions guidées, les participants progressent ensemble…

et surtout, osent se lancer !

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et surtout, osent se lancer !

Public adulte

Gratuit, sur inscription .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : LET’S TALK WITH MARY

Want to practice English in a relaxed, friendly atmosphere?

Join this English conversation workshop!

Whether you’re a beginner or already at ease, the aim is simple: to speak, exchange ideas and gain confidence.

Using everyday themes, games and guided discussions, participants make progress together?

and, above all, dare to take the plunge!

L’événement LET’S TALK WITH MARY Ceyras a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS