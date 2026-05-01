LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras mercredi 20 mai 2026.
Ceyras
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com
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English : LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS
A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.
For children aged 0 to 3.
Registration required Free.
L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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