Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Rue de la Cambalade

Ville : 34800 Ceyras

Département : Hérault

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Ceyras

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription   .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61  mairieceyras.mediatheque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.
Registration required Free.

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Ceyras (Hérault)