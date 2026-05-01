Ceyras

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-17

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Gratuit, sur inscription .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61 mairieceyras.mediatheque@gmail.com

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English : LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

A time for reading, nursery rhymes and finger plays with toddlers.

For children aged 0 to 3.

Registration required Free.

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Ceyras a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS