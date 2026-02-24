Croisière déjeuner Ménil Château-Gontier-sur-Mayenne

Croisière déjeuner Ménil

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-05-02 15:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 2026-05-02 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-13

Le Duc des Chauvières vous accueille pour une croisière déjeuner !

A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil.

Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu’à Ménil avec passage de 3 écluses puis retour à Château-Gontier.

> Environ 3h30

> Menu équipage Kir et mise en bouche, Saumon à l’oseille, Julienne de légumes et riz Au choix Pintade Forestière ou

Paupiette de veau aux champignons, Gratin de pommes de terre, Demi tomate provençale Salade et duo de fromages, Entremet aux fruits rouges, Café.

> Menu amiral Kir pétillant et mise en bouche, Sandre sauce citronnée à l’aneth, Julienne de légumes et riz

– Filet mignon sauce cidre de pomme, Gratin de pommes de terre, Demi tomate provençale Salade et duo de fromages; Entremet aux fruits rouges, Café.

> Menu enfant (moins de 12 ans) Assiette de charcuterie, Piémontaise Cuisse de poulet, Gratin de pommes de terre Salade, duo de fromages, Dessert du moment.

> Réservation auprès du Duc des Chauvières. .

Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

English :

Le Duc des Chauvières welcomes you for a lunch cruise!

