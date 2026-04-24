Croisière Estuaire Nantes-St Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-26 16:00 – 18:30

Gratuit : non 3 € à 28,50 € aller simple Croisière aller simple Nantes>St-Nazaire (retour libre) : 28,50 € plein / 24 € réduit / 16,50 € enfant 4-17 ans / 3 € enfant jusqu’à 3 ans. Croisière aller-retour Nantes>St-Nazaire>Nantes : 42 € plein / 37,50 € réduit / 25,50 € enfant 4-17 ans / 5 € enfant jusqu’à 3 ans. Tarifs réduits pour : étudiants moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs Carte Blanche, Carte Cezam, Carte invalidité. Réservation :levoyageanantes.fr0 892 464 044 (0,35€/min + prix appel) Tout public

Balade sur la Loire jusqu’à l’océan Entre Nantes et Saint-Nazaire, cette croisière offre des points de vue uniques sur les villages, la flore et la faune, les œuvres du parcours Estuaire. À bord, un guide commente le paysage : les lieux, leurs histoires, leurs enjeux… Estuaire : Collection permanente d’œuvres signées de grands artistes d’aujourd’hui à découvrir gratuitement toute l’année à pied, à vélo, en voiture. 33 œuvres réparties sur 23 sites à Nantes, Saint-Nazaire et sur l’estuaire de la Loire, sont désormais les éléments d’un « monument dispersé » sur 120 km. Chacune guide vers un site remarquable. Du 30 avril au 15 octobre 2026, ce musée à ciel ouvert se découvre en bateau. Départ de Nantes : Gare maritime, 33 quai Ernest Renaud Durée croisière Nantes-St Nazaire : 2h30 Ces croisières ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les vélos ne sont pas autorisés à bord en juillet et août.

Nantes 44100



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