Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic Quai Surcouf Binic Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic

Quai Surcouf Binic Au Phare, La Jetée de Penthièvre Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Cap sur Bréhat pour une journée d’évasion !

Embarquez au port de Binic et laissez-vous porter le long de la côte du Goëlo falaises de la pointe de Pors Even, plage Bonaparte, baie de Paimpol… Après 45 minutes de traversée, l’île de Bréhat vous accueille pour une découverte en toute liberté.

Excursion à la journée visite libre de l’île

Départ du port de Binic, au bout de la jetée Penthièvre

Présentation à l’embarcadère 15 min avant le départ

Réservation et retrait des billets obligatoires, au plus tard la veille avant 16h, à l’Office de Tourisme de Binic-Étables-sur-Mer ou en ligne www.vedettesdebrehat.com.

Départs assurés à partir de 30 passagers minimum et sous réserve de conditions météo favorables. Billets remboursables uniquement en cas d’annulation du départ par la compagnie Vedettes de Bréhat. Pour une meilleure expérience sur l’île de Bréhat, anticipez votre croisière en réservant en amont auprès de l’Office de Tourisme et en consultant les périodes de flux. .

Quai Surcouf Binic Au Phare, La Jetée de Penthièvre Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme