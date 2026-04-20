Puces nautiques Quai des Corsaires Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Puces nautiques

Quai des Corsaires Quai de corsaires Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Club Nautique de Binic organise pour sa 6ème édition les Puces Nautiques de Binic ! Achat vente de matériel nautique dans un cadre exceptionnel. Cette journée sera l’occasion idéale pour faire découvrir vos trésors nautiques, partager votre passion avec d’autres amateurs et professionnels, et pourquoi pas, dénicher la perle rare qui manque à votre collection ou équipement. .

Quai des Corsaires Quai de corsaires Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Puces nautiques Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme