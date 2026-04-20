Puces nautiques Quai des Corsaires Binic-Étables-sur-Mer
Puces nautiques Quai des Corsaires Binic-Étables-sur-Mer dimanche 7 juin 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Puces nautiques
Quai des Corsaires Quai de corsaires Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Club Nautique de Binic organise pour sa 6ème édition les Puces Nautiques de Binic ! Achat vente de matériel nautique dans un cadre exceptionnel. Cette journée sera l’occasion idéale pour faire découvrir vos trésors nautiques, partager votre passion avec d’autres amateurs et professionnels, et pourquoi pas, dénicher la perle rare qui manque à votre collection ou équipement. .
Quai des Corsaires Quai de corsaires Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Puces nautiques Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Sortie nature à la recherche des bivalves Binic-Étables-sur-Mer 20 avril 2026
- Peinture sur céramique Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer 20 avril 2026
- Ateliers couture en duo 1 enfant + 1 adulte Lieu dit: La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 21 avril 2026
- Balade découverte des plantes médicinales Binic-Étables-sur-Mer 21 avril 2026
- Sortie nature A couteaux tirés Binic-Étables-sur-Mer 21 avril 2026