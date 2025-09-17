Exposition de Laurence Guennec La Galerie Binic-Étables-sur-Mer
La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
2026-06-06
Transmettre la vie. L’observer s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour
sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs,
brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Quelle est donc la part de
l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne
notre mémoire. Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité
et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. D’une question à l’autre un che
min se dessine et nous voici projetés dans un monde enfantin étrange et merveilleux.
Un monde de songes où résonne l’écho d’antiques boites à musique. Les jouets y sont
comme éveillés et d’omniprésentes figures géométriques y flottent dans les airs…
L’équipe vous propose de poser un regard original sur la mémoire, l’enfance et
l’identité ! Avec un travail à la fois poétique et immersif, cette exposition estivale
répond à notre volonté de privilégier la réflexion et l’émerveillement.
Des rendez-vous seront programmés durant l’exposition.
Les horaires
Mardi 10h-13h
Mercredi | Vendredi | Samedi 15h-18h
Dimanche 10h-13h | 15h-18h .
La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92
L’événement Exposition de Laurence Guennec Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme