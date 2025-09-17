Exposition de Laurence Guennec La Galerie Binic-Étables-sur-Mer

Exposition de Laurence Guennec

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

2026-06-06

Transmettre la vie. L’observer s’épanouir et s’émerveiller toujours un peu plus pour

sa prodigieuse mécanique. Qu’est-ce que la vie ? Comment est-ce que les souvenirs,

brique par brique, nous déterminent et nous construisent ? Quelle est donc la part de

l’inné, celle de l’acquis ? Réminiscence, c’est un retour aux origines qui questionne

notre mémoire. Cette mémoire complexe qui anime les philosophes depuis l’antiquité

et qui nous fascine toujours autant pour ses mystères. D’une question à l’autre un che

min se dessine et nous voici projetés dans un monde enfantin étrange et merveilleux.

Un monde de songes où résonne l’écho d’antiques boites à musique. Les jouets y sont

comme éveillés et d’omniprésentes figures géométriques y flottent dans les airs…

L’équipe vous propose de poser un regard original sur la mémoire, l’enfance et

l’identité ! Avec un travail à la fois poétique et immersif, cette exposition estivale

répond à notre volonté de privilégier la réflexion et l’émerveillement.

Des rendez-vous seront programmés durant l’exposition.

Les horaires

Mardi 10h-13h

Mercredi | Vendredi | Samedi 15h-18h

Dimanche 10h-13h | 15h-18h .

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92

