Saint-Quay-Portrieux

Croisière vers l’Île de Bréhat

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Partez à la découverte de la beauté de l’île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 50 minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée. Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.

Rendez-vous à 8h00/ Départ du Port d’Armor à 8h15

Rendez-vous à 17h Départ de Bréhat à 17h15. .

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme