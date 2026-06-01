Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux
Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux mardi 22 septembre 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Croisière vers l’Île de Bréhat
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Partez à la découverte de la beauté de l’île de Bréhat, au départ du port de Saint-Quay-Portrieux. 50 minutes de traversée commentée en bateau. Aller-retour à la journée. Réservation obligatoire et retrait des billets la veille au plus tard avant 18h.
Rendez-vous à 8h00/ Départ du Port d’Armor à 8h15
Rendez-vous à 17h Départ de Bréhat à 17h15. .
Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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