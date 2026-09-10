Informations pratiques

Laval

Croisière Vins & Fromage

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Croisière dégustations croisière Vins & Fromages

Embarquez pour une expérience sensorielle inédite… L’expert Anthony Aulnette de La Cave du Château vous guidera à travers une initiation à l’oenologie et la dégustation de trois vins*. Pour parfaire cet accord de saveurs, la Fromagerie Desrues vous proposera une sélection de trois fromages, choisis pour sublimer chaque verre. Une croisière qui a du corps et du bouquet !

• Dates les vendredis 26 juin, 31 juillet et 25 septembre

• Horaire de 19h à 20h30

• Tarif unique 22 €/pers.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tasting cruise: Wine & Cheese cruise

L’événement Croisière Vins & Fromage Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME