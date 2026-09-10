Croisière Vins & Fromage Laval
vendredi 25 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Croisière Vins & Fromage
Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Croisière dégustations croisière Vins & Fromages
Embarquez pour une expérience sensorielle inédite… L’expert Anthony Aulnette de La Cave du Château vous guidera à travers une initiation à l’oenologie et la dégustation de trois vins*. Pour parfaire cet accord de saveurs, la Fromagerie Desrues vous proposera une sélection de trois fromages, choisis pour sublimer chaque verre. Une croisière qui a du corps et du bouquet !
• Dates les vendredis 26 juin, 31 juillet et 25 septembre
• Horaire de 19h à 20h30
• Tarif unique 22 €/pers.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
••• EMBARQUEMENT
Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).
Quand ? 15 min avant le départ.
Animaux interdits à bord.
••• RÉSERVATIONS
Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)
Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .
Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
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English :
Tasting cruise: Wine & Cheese cruise
L’événement Croisière Vins & Fromage Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME
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