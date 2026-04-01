Croq’livres Bibliothèque Geneviève Fauconnier Saint-Palais-de-Négrignac

Saint-Palais-de-Négrignac

Croq’livres

Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Échanges autour de livres.

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Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 06 02 bibli.stpalaidenegrignac@orange.fr

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L’événement Croq’livres Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge