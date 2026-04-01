Croq’livres Bibliothèque Geneviève Fauconnier Saint-Palais-de-Négrignac
Croq’livres Bibliothèque Geneviève Fauconnier Saint-Palais-de-Négrignac samedi 25 avril 2026.
Saint-Palais-de-Négrignac
Croq’livres
Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Échanges autour de livres.
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Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 06 02 bibli.stpalaidenegrignac@orange.fr
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L’événement Croq’livres Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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