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Croq’livres Bibliothèque Geneviève Fauconnier Saint-Palais-de-Négrignac

Croq’livres Bibliothèque Geneviève Fauconnier Saint-Palais-de-Négrignac samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Geneviève Fauconnier

Adresse : 4 route de l'école

Ville : 17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Palais-de-Négrignac

Croq’livres

Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

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Bibliothèque Geneviève Fauconnier 4 route de l’école Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 06 02  bibli.stpalaidenegrignac@orange.fr

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L’événement Croq’livres Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2026-04-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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