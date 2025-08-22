Circuit pédestre N°29 « La forêt de châtaigniers » Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Circuit pédestre N°29 La forêt de châtaigniers
Circuit pédestre N°29 La forêt de châtaigniers Salle des fêtes 17210 Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
De petites routes en chemins forestiers, la seconde moitié du parcours vous emmènera vers des peuplements arbustifs d’âges variés…
voyage au pays des Ents
+33 5 17 24 03 47
English :
From small roads to logging roads, the second half of the route will take you to shrubby stands of various ages .
Journey to the Land of Ents
Deutsch :
Von kleinen Straßen über Waldwege führt Sie die zweite Hälfte der Strecke zu Strauchbeständen unterschiedlichen Alters…
Reise ins Land der Ents
Italiano :
La seconda metà del tour vi condurrà lungo piccole strade e sentieri forestali verso arbusteti di varie età…
Viaggio nella terra degli Ents
Español :
Desde pequeños caminos hasta sendas forestales, la segunda mitad de la ruta le llevará a arbustos de diversas edades…
Viaje al país de los Ents
