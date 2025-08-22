Circuit pédestre N°29 La forêt de châtaigniers

Circuit pédestre N°29 La forêt de châtaigniers Salle des fêtes 17210 Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

De petites routes en chemins forestiers, la seconde moitié du parcours vous emmènera vers des peuplements arbustifs d’âges variés…

voyage au pays des Ents

English :

From small roads to logging roads, the second half of the route will take you to shrubby stands of various ages .

Journey to the Land of Ents

Deutsch :

Von kleinen Straßen über Waldwege führt Sie die zweite Hälfte der Strecke zu Strauchbeständen unterschiedlichen Alters…

Reise ins Land der Ents

Italiano :

La seconda metà del tour vi condurrà lungo piccole strade e sentieri forestali verso arbusteti di varie età…

Viaggio nella terra degli Ents

Español :

Desde pequeños caminos hasta sendas forestales, la segunda mitad de la ruta le llevará a arbustos de diversas edades…

Viaje al país de los Ents

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme