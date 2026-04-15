Croquant et bidouilles : des oiseaux en laine feutrée, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Croquant et bidouilles : des oiseaux en laine feutrée Mercredi 13 mai, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Viens créer un oiseau en laine feutrée avec Marie de Féerilaine ! Après avoir écouté un conte sur les oiseaux, tu découvriras comment frotter la laine pour créer ton oiseau à suspendre !Dès 6 ans

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Viens créer un oiseau en laine feutrée avec Marie de Féerilaine !

© Féerilaine