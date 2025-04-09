Rouen

Eveil artistique pour les 3-6 ans

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-27 2026-06-17

Vos enfants découvriront le plaisir de modeler l’argile et colorer leurs créations durant cet atelier spécialement conçu pour eux. Exploration de la matière et créativité !

Points clés

Pour les petits de 3 à 6 ans

Créez de vos mains !

Moment de partage et d’imagination

Dans notre salle pédagogique équipée, les séances sont encadrées par des céramistes professionnels détenteurs du BAFA.

Les tarifs comprennent la première cuisson biscuit . Les pièces cuites seront à récupérer 4 à 8 semaines après la tenue de l’atelier.

1 mercredi par mois de 10h à 11h30

La présence d’un accompagnant est demandée par enfant ou fratrie (non payant)

merci d’apporter un vêtement de travail pour votre enfant. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Eveil artistique pour les 3-6 ans

L’événement Eveil artistique pour les 3-6 ans Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme