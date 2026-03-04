Le monde des Toitipuces, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Le monde des Toitipuces Mercredi 13 mai, 10h30 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:10:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:10:00+02:00

Au commencement, tout est blanc, flou ou dissimulé. On explore ce monde riche en couleurs et en histoires. Une aventure perturbée par la crise de Maya. Devant sa télé, elle veut jouer, chanter et danser avec les toitipices, mais elle n’est pas du bon côté… Un spectacle dans le cadre du festival Curieux Printemps par la Compagnie La Rafale.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/le-monde-des-toitipuces »}]

Un spectacle dans le cadre du festival Curieux Printemps.

© La Rafale