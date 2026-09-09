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Croque Histoires Bibliothèque d’Assat Assat

mercredi 9 septembre 2026 · Bibliothèque d'Assat · Assat

Croque Histoires Bibliothèque d’Assat Assat

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bibliothèque d'Assat
Adresse
13 Rue de la Poste
Ville
64510 Assat
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Assat

Croque Histoires

Bibliothèque d’Assat 13 Rue de la Poste Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 16:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges.   .

Bibliothèque d’Assat 13 Rue de la Poste Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 

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English : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Assat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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