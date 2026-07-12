Journées du Patrimoine au Conservatoire des légumes anciens du béarn Jardin-verger Conservatoire Assat
samedi 19 septembre 2026 · Jardin-verger Conservatoire · Assat
Informations pratiques
Assat
Journées du Patrimoine au Conservatoire des légumes anciens du béarn
Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de 9h30 à 17h30.
À 10h et 15h balades commentées. .
Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine au Conservatoire des légumes anciens du béarn
L’événement Journées du Patrimoine au Conservatoire des légumes anciens du béarn Assat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay