Visite commentée : un itinéraire et des connexions ancestrales des hommes et des plantes, Jardin-verger conservatoire, Assat

Informations pratiques

Visite commentée : un itinéraire et des connexions ancestrales des hommes et des plantes 19 et 20 septembre Jardin-verger conservatoire Pyrénées-Atlantiques

8€ visites guidées (nombre de places limité à 8 personnes). 7€ pour les 10-20 ans. Gratuit -10 ans. Entrée libre du Jardin-verger Conservatoire. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Jardin-verger conservatoire présente un court métrage de 12 minutes, intitulé « Des racines et des Hommes », qui met en lumière l’histoire locale de l’agriculture et des plantes cultivées dans le jardin. Cette projection offre au public une introduction vivante et accessible lors des visites et des formations.

Par cette démarche de transmission, le Jardin-verger conservatoire s’inscrit dans le patrimoine culturel immatériel. En portant sur les végétaux un regard inspiré de celui de nos anciens, il invite à renouer avec les plantes et à mieux comprendre leur rôle essentiel dans notre quotidien.

Nourriture, oxygène, médecine ou beauté des paysages : les plantes sont indispensables à notre survie et à notre bien-être. Prendre conscience de cette relation étroite permet de dépasser l’idée d’une séparation entre l’être humain et la nature, et encourage des comportements plus respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Samedi 19 septembre

Visite libre de 9h30 à 17h30.

À 10h et 15h : balades commentées. Tarif : 8 € par adulte, 7 € pour les jeunes de 10 à 20 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription sur place.

Dimanche 20 septembre

Visite libre de 9h30 à 17h30.

À 9h30 : atelier de photographie avec Alice Bacou, d’une durée d’1h. Rendez-vous à 9h15. Gratuit.

À 10h et 15h : balades commentées. Tarif : 8 € par adulte, 7 € pour les jeunes de 10 à 20 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription sur place.

L’entrée du Jardin-verger conservatoire est gratuite.

Buvette et petite restauration sur place.

Jardin-verger conservatoire 3 bis route du bois, 64510 Assat Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 15 57 93 39 https://clab64.fr/ https://www.facebook.com/Conservatoire-des-L%C3%A9gumes-Anciens-du-B%C3%A9arn-805544989462604/ [{« type »: « email », « value »: « jardinverger64@gmail.com »}] C’est dans un territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau, que l’association du Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn -CLAB- est devenue en quelques années, une vitrine et un pôle d’excellence dans les domaines de la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures maraîchères que de l’arboriculture.

Le site cultivé du CLAB, d’une superficie de 6 500 m2, a la particularité de conjuguer en un même lieu, un jardin potager et un verger, d’où son appellation de « jardin-verger ».

Le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Plus de 500 espèces et/ou variétés composent ces collections. Une mare de 20 m2 accueille une flore et une faune très riches. C’est un lieu d’observation et d’émerveillement permanent.

Le verger est, quant à lui, composé d’une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers d’anciennes variétés locales. Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle.

D’un point de vue écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans intrant chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui s’y sont développés avec le temps, et ce grâce à l’implication de retraités bénévoles sensibles à la préservation de la nature et de sa biodiversité.

La culture locale fait partie intégrante du patrimoine du CLAB. Les visites proposées sont toujours personnalisées, on y découvre ce que fut l’histoire des légumes dans le Béarn.

Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire peut participer à des ateliers pédagogiques qui vont de la préparation du sol en passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte des graines, etc. Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le greffage, la mise en place d’un verger.

Plusieurs manifestations festives jalonnent l’année. C’est enfin un espace de vivre-ensemble où la convivialité est de mise, où les diversités sociales et culturelles se côtoient, où les relations coopératives intergénérationnelles sont naturelles et le désir commun d’agir pour une cause noble – la préservation de la Terre nourricière – renforce les convictions et les valeurs de chacun.

Le Jardin-verger Conservatoire présente un court métrage de 12’ intitulé « Des racines et des Hommes » mettant en lumière l’histoire locale de l’agriculture et des plantes de notre jardin, offrant au…

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