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AGENDA · Assat

Septenzik’ Rue de la Poste Assat

samedi 5 septembre 2026 · Rue de la Poste · Assat

Septenzik’ Rue de la Poste Assat

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Poste
Adresse
Esplanade derrière l'église
Ville
64510 Assat
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Assat

Septenzik’

Rue de la Poste Esplanade derrière l’église Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 02:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Concerts
Chorale les canons d’Assat
Groovy Boulga (funk bio local)
TTY (rock)
MTY (rock’n roll)
Sal’Goss (rock 70’s 90’s)
DJ Marco
Baptêmes motos
Marché artisans locaux
Buvette, Tapas, Snack, Crêpes   .

Rue de la Poste Esplanade derrière l’église Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 36 05  musicassat@gmail.com

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English : Septenzik’

L’événement Septenzik’ Assat a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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