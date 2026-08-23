Septenzik’ Rue de la Poste Assat

samedi 5 septembre 2026 · Rue de la Poste · Assat

Informations pratiques

Assat

Septenzik’

Rue de la Poste Esplanade derrière l’église Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 02:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Concerts

Chorale les canons d’Assat

Groovy Boulga (funk bio local)

TTY (rock)

MTY (rock’n roll)

Sal’Goss (rock 70’s 90’s)

DJ Marco

Baptêmes motos

Marché artisans locaux

Buvette, Tapas, Snack, Crêpes .

Rue de la Poste Esplanade derrière l’église Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 36 05 musicassat@gmail.com

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English : Septenzik’

L’événement Septenzik’ Assat a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay