Croqu’histoires Place du Vieux Château Montbron
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Début : 2026-01-22 10:00:00
fin : 2026-02-26 10:30:00
2026-01-22 2026-02-04 2026-02-26
Venez profiter d’un moment de partage avec vos enfants autour d’une sélection d’albums.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
English :
Come and enjoy a moment of sharing with your children around a selection of albums.
